Bild: Fenerbahçe Kruse davasını kaybetti tazminat ödeyecek

Almanların yüksek tirajlı gazetesi Kicker, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığını bildirdi.

Haziran ayında alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse konusunda Almanların popüler yayın organı Kicker büyük bir iddia ortaya attı.

"FENERBAHÇE 7.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK"

Haberde, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kaybettiği ve bunun sonucunda sarı-lacivertlilerin 7.5 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıl sonuna kadar karara itiraz hakkının bulunduğu ve sarı lacivertli takımın bu hakkını kullanacağı da ifade edildi.

Max Kruse, sözleşmesini alacakları ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetmiş ve sonrasında Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e imza atarak FIFA'ya başvurmuştu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Alman futbolcunun sözleşme feshinden sonra konuşan Ali Koç, “Max Kruse hayatının pokerini oynadı, gönlü de burada değilmiş zaten. Alman’ın en değişiğini seçmişiz. Bunun hesabı sorulacak. Pandemi dönemi hariç hiçbir şekilde borcumuz yoktu. Kendi danışmanlarının telkinine rağmen kumar oynadı, ben pokerciyim riski severim dedi. Bu, ona pahalıya mal olacak.” ifadelerini kullanmıştı.