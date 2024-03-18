Bileği bükülmüyor! Fenerbahçe, ligde son 19 maçta yenilmedi Süper Lig’de konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

İHA

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan maçta Fred'in 2 ve Michy Batshuayi’nin de tek golüyle 3-2 kazanarak, puanını 79’a çıkardı.

Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 yenilen Fenerbahçe, daha sonrada ligde oynadığı 19 maçı kaybetmedi.

19 maçlık süreçte yalnızca 4 beraberlik aldı

Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Trabzonspor’u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Fenerbahçe, ligin 31. haftasında Adana Demirspor’u konuk edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)