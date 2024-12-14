Binlerce kişi izledi! Bursaspor ile Karşıyaka yenişemedi

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından alt liglere gerileyen Bursaspor'un yükselişi sürüyor.
Yönetim değişikliğinin ardından arkasına taraftar desteğini alan yeşil-beyazlı ekip, iç saha maçlarında tribünleri doldurmaya devam ediyor.
MAÇI 40 BİNİ AŞKIN TARAFTAR İZLEDİ
Bursaspor, ligin 15. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.
"Kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 40 bini aşkın yeşil-beyazlı taraftar izledi.
BURSASPOR, HAFTAYI LİDER NOKTALADI
Çekişmeli geçen mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bursaspor, bu sonuçla ligin ilk devresini 12 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup olarak lider tamamladı.
HACIOSMANOĞLU, MAÇI İZLEDİ
Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden takip etti.
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