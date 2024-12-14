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Binlerce kişi izledi! Bursaspor ile Karşıyaka yenişemedi

Binlerce kişi izledi! Bursaspor ile Karşıyaka yenişemedi 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile yaptığı maçı binlerce taraftar seyretti. Öte yandan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.