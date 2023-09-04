Bir ara Galatasaray'ın istediği Paul Pogba yine sakatlandı Galatasaray ile de adı anılan Paul Pogba'nın tekrar sakatlandığı açıklandı.

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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından orta saha transferi için gaza basan Galatasaray, Juventus'un yıldızı Paul Pogba için sürpriz bir hamle yapmıştı.

Galatasaray'ın sağlık kontrollerinden geçirdiği oyuncunun sonuçları sarı-kırmızılıları endişelendirmişti ve bunun üzerine transferden vazgeçilmişti.

Yine sakatlandı

Kariyerinde birçok önemli sakatlık yaşayan ve çok sayıda maç kaçıran Paul Pogba'nın, tekrar sakatlandığı açıklandı.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, yaptığı açıklama ile yıldız oyuncunun sakatlandığını belirtti.

Allegri, "Pogba mı? Bacağının arkasında rahatsızlık vardı. Testlerin bize ne söyleyeceğini göreceğiz. Üzgünüm." açıklamasını yaptı. Oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Geçen sezon sadece 10 maçta oynadı

Öte yandan Paul Pogba, geçen sezon Juventus'ta sadece 10 maçta forma giydi. Bu 10 maçın 1'ine ilk 11'de başladı.