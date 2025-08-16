Bir Galatasaray taraftarı Mauro Icardi'nin golü sonrası gözyaşlarını tutamadı Mauro Icardi'nin Tottenham maçında geçirdiği sakatlığın ardından tam 281 gün sonra sahalara golle dönüşü bir Galatasaray taraftarını gözyaşlarına boğdu. İşte o anlar...

Galatasaray'da geçen sezon 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, uzun bir süre sahalardan uzak kaldı. Mauro Icardi, Tottenham müsabakasının ardından 281 gün sonra Fatih Karagümrük maçıyla takıma döndü. 281 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ Tecrübeli santrfor, yedekler arasında başladığı müsabakanın 81. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Tecrübeli santrfor, 87. dakikada fileleri havalandırarak gollü bir dönüşe imza attı. Icardi'nin golü sonrası ise bir Galatasaray taraftarının sosyal medyaya yansıyan videosu gündem oldu. GALATASARAYLI TARAFTAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Paylaşılan videoda, sarı-kırmızılı takıma gönül vermiş taraftarın Icardi'nin golünden sonra gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Galatasaray taraftarı o anlarda, "Icardi başka, 10 tane Osimhen'e değişmem onu." dediği kameraya yansıdı. Eshspor Haberleri Beşiktaş'ın savunması alarm veriyor

