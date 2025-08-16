Bir Galatasaray taraftarı Mauro Icardi'nin golü sonrası gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray'da geçen sezon 7 Kasım 2024'te İngiltere temsilcisi Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, uzun bir süre sahalardan uzak kaldı.
Mauro Icardi, Tottenham müsabakasının ardından 281 gün sonra Fatih Karagümrük maçıyla takıma döndü.
281 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ
Tecrübeli santrfor, yedekler arasında başladığı müsabakanın 81. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.
Tecrübeli santrfor, 87. dakikada fileleri havalandırarak gollü bir dönüşe imza attı.
Icardi'nin golü sonrası ise bir Galatasaray taraftarının sosyal medyaya yansıyan videosu gündem oldu.
GALATASARAYLI TARAFTAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Paylaşılan videoda, sarı-kırmızılı takıma gönül vermiş taraftarın Icardi'nin golünden sonra gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Galatasaray taraftarı o anlarda, "Icardi başka, 10 tane Osimhen'e değişmem onu." dediği kameraya yansıdı.