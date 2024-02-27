Bir hakem isyanı da 1. Lig'den! Ofsayt çizgisinin görüntüsü nerede Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Kocaelispor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi.

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Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtaki hakem kararlarını eleştirdi.

Tahiroğlu, kulübün X hesabından paylaşılan açıklamasında, "Ankara Keçiörengücü Kulübünde 19 yıldır başkan olarak görev yapmaktayım. Bu süreç içinde alınan kararlarla ilgili açıklama yapmadım. Fakat bu hafta oynanan Kocaelispor maçında yaşanan üç pozisyonu kamuoyunun takdirine sunuyorum: Kocaelispor'un attığı ilk golün ofsayt olup olmadığı. Kocaelispor'un ceza alanı içinde futbolcumuz Camara'ya yaptığı hareketin penaltı olup olmadığı. Kocaelispor'a attığımız golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği pozisyonun ofsayt olup olmadığı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini savunan Tahiroğlu, şunları kaydetti: