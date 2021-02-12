Euro
8.5166
-0.24%
Dolar
7.0346
0.13%
Altın
410.28
-0.53%
Borsa
1.532
-0.89%
Bitcoin
333.415
4.59%
EXEN Coin
17.81
-5.01%
3ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 3 C

    Bir maçta 3 frikik golü atan Taşkın: Ben Fenerbahçeliyim

    Balıkesirspor-Akhisarspor maçında frikikten 3 gol atan Taşkın Çalış, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bir maçta 3 frikik golü atan Taşkın: Ben Fenerbahçeliyim

    TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor sahasında Akhisarspor'u konuk etmiş ve rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

    Bu karşılaşmada frikikten 3 gol atan Taşkın Çalış, Fanatik gazetesine konuştu.

    "FENERBAHÇELİYİM"

    Taşkın, 'Hangi takımı tutuyorsun?' şeklindeki soruya "Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim." diyerek cevap verdi.

    Balıkesirsporlu Taşkın, bir maçta 3 frikik golü attı - İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir