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- Bir maçta 3 frikik golü atan Taşkın: Ben Fenerbahçeliyim
Bir maçta 3 frikik golü atan Taşkın: Ben Fenerbahçeliyim
Balıkesirspor-Akhisarspor maçında frikikten 3 gol atan Taşkın Çalış, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 12.02.2021 - 12:01
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor sahasında Akhisarspor'u konuk etmiş ve rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Bu karşılaşmada frikikten 3 gol atan Taşkın Çalış, Fanatik gazetesine konuştu.
"FENERBAHÇELİYİM"
Taşkın, 'Hangi takımı tutuyorsun?' şeklindeki soruya "Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim." diyerek cevap verdi.