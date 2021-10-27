Euro
11.0611
-0.05%
Dolar
9.4971
-0.4%
Altın
548.09
-0.34%
Borsa
1.512
0.22%
Bitcoin
565.451
-4.54%
BTXN Coin
21.50
5.39%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Bir servet harcıyor! Acun Ilıcalı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek?

    Hull City'nin satın almak isteyen Acun Ilıcalı, kulübün sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde el sıkıştı. Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam ise dudakları uçuklatıyor...
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 15:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bir servet harcıyor! Acun Ilıcalı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek?

    Acun Ilıcalı'nın futbola olan ilgisi, takım satın almasıyla taçlanacak...

    Ilıcalı'nın İngiliz futbol takımı Hull City'yi almak için görüşmeleri devam ediyor.

    Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Ilıcalı'nın Hull City için ödeyeceği rakam da netleşti.

    Anlaşmada bazı bonus maddeleri de bulunduğu belirtildi. Konuyu ilgiyle takip edenler, Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek merak ediyor.

    Ilıcalı, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" ifadelerini kullanmıştı.

    Servet değerinde bir ödeme yapacak olan Ilıcalı'nın cebinden çıkacak rakam netleşti.

    30 MİLYON DOLAR

    52 yaşındaki medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'i satın almak için 30 milyon dolar ödeyecek.

    Bir servet harcıyor! Acun Ilıcalı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? #1

    Bir servet harcıyor! Acun Ilıcalı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? #2

     

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir