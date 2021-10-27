Bir servet harcıyor! Acun Ilıcalı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek?

Bir servet harcıyor! Acun Ilıcalı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek?

Hull City'nin satın almak isteyen Acun Ilıcalı, kulübün sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde el sıkıştı. Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam ise dudakları uçuklatıyor...

Acun Ilıcalı'nın futbola olan ilgisi, takım satın almasıyla taçlanacak...

Ilıcalı'nın İngiliz futbol takımı Hull City'yi almak için görüşmeleri devam ediyor.

Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Ilıcalı'nın Hull City için ödeyeceği rakam da netleşti.

Anlaşmada bazı bonus maddeleri de bulunduğu belirtildi. Konuyu ilgiyle takip edenler, Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek merak ediyor.

Ilıcalı, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" ifadelerini kullanmıştı.

Servet değerinde bir ödeme yapacak olan Ilıcalı'nın cebinden çıkacak rakam netleşti.

30 MİLYON DOLAR

52 yaşındaki medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'i satın almak için 30 milyon dolar ödeyecek.