Haberler



Futbol



Bir zamanlar Süper Lig'de fırtına gibi esiyordu! LuaLua milletvekili adayı oldu

Bir zamanlar Süper Lig'de fırtına gibi esiyordu! LuaLua milletvekili adayı oldu Süper Lig'de Karabükspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla akılda kalan Lomane LuaLua, ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde milletvekilliğine adaylığını koydu.