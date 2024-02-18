Bir zamanlar Süper Lig'de fırtına gibi esiyordu! LuaLua milletvekili adayı oldu

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2012-2016 yılları arasında ülkemizde top koşturan eski futbolcu Lomana LuaLua, kariyeri adına önemli bir değişikliğe imza attı.
Türkiye'de Karabükspor, Rizespor, Akhisarspor ve Şanlıurfaspor formalarını giyen 43 yaşındaki futbol adamı siyasete atıldı.
Milletvekilliğine adaylığını koydu
Özellikle Karabükspor'la birlikte gösterdiği performansla akıllarda yer edinen LuaLua, ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde milletvekili adayı oldu.
Yaptığı şık hareketlerle ligimize damgasını vuran LuaLua, Türkiye kariyerinde 113 resmi maça çıktı. Başarılı isim bu maçlarda 25 gol ve 16 asist kaydetti.
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