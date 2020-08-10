Bırakmam Seni kampanyasında 80 milyon TL toplandı

Bırakmam Seni kampanyasında 80 milyon TL toplandı

Beşiktaş, "Bırakmam Seni" kampanyasına destek için Kanal D’de "Ödül Senin" gecesi düzenledi.

Vodafone Park'ta, Sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasına destek için Kanal D'de yardım gecesi yapıldı.

"Ödül Senin" adı verilen gecede milyonlarca TL para toplandı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, programı 10 milyon TL'lik bağışla açtı. Bu bağış gecenin en büyük bağışı oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, kendi adına 5 milyon TL bağışlarken, yönetim kurulu adına da 5 milyon TL bağışladıklarını söyledi.

Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, kadın futbol takımı için 500 bin TL'lik katkıda bulunurken, ayrıca Ahmet Nur Çebi, kardeşi Arzu Çebi'nin ise 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.





BAĞIŞTA BULUNAN BAZI ÜNLÜLER

İş adamı ve Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Aydın, 200 bin TL bağışta bulundu.

Şarkıcı Murat Boz, 150 bin TL bağışladı.

Beşiktaşlı İş adamı ve Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir tesislerine adı verilen Nevzat Demir, 2 milyon TL bağış yaptı.

Şarkıcı Haluk Levent, "Birol Can ile birlikte online program yapacağım. En az bir 150 bin TL toplayacağız. Bunun sözünü veriyoruz." dedi.

Komedyen Cem Yılmaz, 100 tişört + 20 bin TL yardımda bulundu.

Ünlü oyuncu Sarp Apak, 20 bin TL bağışta bulundu.

SpaceX'te görev yapan 10 Türk Uzay Mühendisi, 1 milyon 1903 TL bağışta bulundu.





BÜYÜK GECEDE ANLAMLI HAREKET

Bu önemli gecede çok anlamlı bir hareket gerçekleşti. Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen unutulmadı.

Ahmet Nur Çebi, Emre Gönlüşen’in iki kızının Beşiktaş Koleji’nde okutulacağını açıkladı.



