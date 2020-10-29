Bitmeyen tartışma: Atatürk hangi takımlıydı

Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye'nin en eski hakemi olan Veli Necdet Arığ'nın, "Atatürk Fenerbahçeliydi, Galatasaray'ı pek sevmezdi" şeklindeki sözlerini yeniden gündeme getirdi.

Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde 'Atatürk hangi takımı tutuyordu?' sorusu yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçeliler, 2009 yılında hayatını kaybeden, Türkiye'nin en eski hakemi olan Veli Necdet Arığ'nın yıllar önce verdiği röportajı bir kez daha gündeme getirerek tartışmanın fitilini ateşledi.

"BEN DE FENERBAHÇELİYİM DEMİŞTİ"

Atatürk'ün hiçbir kulübün mensubu, taraftarı olmadığını ifade eden Arığ, “Ancak birkaç tane tipik örnek var. Çok kritik bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi köşkte yapılan bir toplantıda gündeme geldi. Galatasaraylılar el kaldırsın, kaldırdı 9 kişi, Fenerbahçeliler el kaldırsın, kaldırdı 8 kişi, işte o zaman Atatürk, 'bir de ben' dedi ve sayı 9'a 9 oldu. Ayrıca bazı medya mensubu arkadaşlarımız Atatürk'ün karşı yakaya geçerken Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ettiğine dair yazılar, belgeler çıkarır." dedi.

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A KARŞI SEMPATİ DUYMAZDI"

Arığ, "Atatürk, karşı yakaya İsmet Paşa'ya gidecekti. Giderken erken saatlerde kulübe uğradı, 'bir çay içelim' dedi. Kulüpte kimse yoktu. Etraftan haber saldılar, geldiler, ziyarette karşılanmaz mı Atatürk? Bunu ben ziyaret etti şeklinde değerlendiremiyorum. İstanbul'da Galatasaray Kulübü'nü ziyareti yoktur Atatürk'ün. Galatasaray Kulübü'ne zaten Kurtuluş Savaşı'na katkıda bulunmadığı için pek sempatiyle bakmıyordu. Beşiktaş da zaten saray mensuplarının kulübüydü. Saray paşalarının, bakanların, vezirlerin kulübüydü. Onlara karşı da bir sempatisi yoktu. Ancak Kurtuluş Savaşı'na katkıda bulunduğu için Fenerbahçe'ye sempati duyardı." şeklinde konuştu.