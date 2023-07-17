Blackburn Rovers, Muleka'ya talip oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlılardan Jackson Muleka'nın ise ayrılık ihtimali konuşuluyor.
Blackburn Rovers, Muleka'ya talip
Daily Mail'in haberine göre; Championship ekibi Blackburn Rovers, Beşiktaş'tan Jackson Muleka'ya talip oldu.
Haberde ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmadan önce Burnley'e gitme ihtimalinin olduğu ancak transferin gerçekleşmediği yazıldı.
Arap takımlarının ilgisi de var
Önceki gün Augsburg'la oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede takımın tek golünü atan Demokratik Kongolu forvete, Arap takımlarının ilgisinin arttığı bildirildi.
Beşiktaş 5 milyon euro istedi
Genç oyuncuya gelen tekliflerin 3 milyon Euro seviyesine ulaştığı, yönetimin ise 5 milyon Euro istediği belirtildi.
Kariyeri
Kariyerinde Standart Liege, Mazembe ve Kasımpaşa forması giyen Muleka, Beşiktaş ile geçen sezon 32 maça çıktı, 6 gol ve 1 asist yaptı.