Blackburn Rovers, Muleka'ya talip oldu Jackson Muleka'nın Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali bulunurken, İngiliz ekip Blacburn Rovers'ın Muleka'ya talip olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

Siyah-beyazlılardan Jackson Muleka'nın ise ayrılık ihtimali konuşuluyor.

Blackburn Rovers, Muleka'ya talip

Daily Mail'in haberine göre; Championship ekibi Blackburn Rovers, Beşiktaş'tan Jackson Muleka'ya talip oldu.

Haberde ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmadan önce Burnley'e gitme ihtimalinin olduğu ancak transferin gerçekleşmediği yazıldı.

Arap takımlarının ilgisi de var

Önceki gün Augsburg'la oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede takımın tek golünü atan Demokratik Kongolu forvete, Arap takımlarının ilgisinin arttığı bildirildi.

Beşiktaş 5 milyon euro istedi

Genç oyuncuya gelen tekliflerin 3 milyon Euro seviyesine ulaştığı, yönetimin ise 5 milyon Euro istediği belirtildi.

Kariyeri

Kariyerinde Standart Liege, Mazembe ve Kasımpaşa forması giyen Muleka, Beşiktaş ile geçen sezon 32 maça çıktı, 6 gol ve 1 asist yaptı.