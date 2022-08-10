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    Bochum, Tisserand'ı istiyor

    Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Marcel Tisserand'a, Bundesliga'dan Bochum talip oldu.
    • 10.08.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:21
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    Bochum, Tisserand'ı istiyor

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Marcel Tisserand'a, Almanya'dan talip çıktı.

    Bundesliga'ya yükselen Bochum, savunmada yaşadığı sıkıntıları giderebilmek adına, daha önce Almanya'da FC Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen Tisserand'ı gündemine aldı.

    Bochum, Tisserand ı istiyor #1

    Tisserand bir numaralı aday

    İlk hafta sahasında Mainz'e 2-1 kaybeden Bochum'un, savunma hattı için transfer hamlesinde harekete geçtiği, Fenerbahçeli Tisserand'ın bir numaralı aday olduğu ortaya çıktı.

    Alman basını, Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle takımada kalma ihtimali olmayan Tisserand için Bochum'un ekonomik olarak zorlanacağını öne sürüldü.

    Fenerbahçe'nin 4 milyon euroya transfer ettiği Tisserand için Almanya'dan 2 milyon euroluk bir teklif olduğu, bu teklifin Borussia Mönchengladbach'tan gelmiş olabileceği vurgulandı.

    Bochum, Tisserand ı istiyor #2

    Bochum indirim bekliyor

    Öte yandan Bochum için Marcel Tisserand'ın 1,5 milyon euroluk maaşının da yüksek olduğu, Demokratik Kongolu savunma oyuncusunun transfer olmak için maaşında indirim yapması gerektiği belirtildi.

    Bu arada 2020 yılında Wolfsburg'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Kongolu futbolcunun, sarı-lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


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