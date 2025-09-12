Bodrum FK, Adana Demirspor'u üç golle geçti

1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK 3-1 kazandı.

BODRUM FK, 3 GOLLE KAZANDI

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri; Fredy(2) ve Pedro Brazao kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise Salih Kavrazlı'dan geldi.

Adana Demirspor'da Yusuf Demirkıran 86. dakikada kırmızı kart gördü.

ADANA DEMİRSPOR -11 PUANDA

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 11'e çıkarırken Adana Demirspor -11 puanda kaldı.

Bodrum FK ligin 6.haftasında Keçiörengücü ile, Adana Demirspor ise Erzurumspor ile karşılaşacak