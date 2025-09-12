Bodrum FK, Adana Demirspor'u üç golle geçti

1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK 3-1 kazandı.
BODRUM FK, 3 GOLLE KAZANDI
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri; Fredy(2) ve Pedro Brazao kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise Salih Kavrazlı'dan geldi.
Adana Demirspor'da Yusuf Demirkıran 86. dakikada kırmızı kart gördü.
ADANA DEMİRSPOR -11 PUANDA
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 11'e çıkarırken Adana Demirspor -11 puanda kaldı.
Bodrum FK ligin 6.haftasında Keçiörengücü ile, Adana Demirspor ise Erzurumspor ile karşılaşacak