Bodrum FK - Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK ile Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

BODRUM FK, 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekip Bodrum'da Musah Muhammed, 64. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

VOLKAN DEMİREL, İLK MAÇINDA BERABERE KALDI

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile ilk maçında 1 puan aldı. Alanyaspor ise ligde 3 maç aradan sonra puan kazandı.

İKİ TAKIM SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDI

Bu sonucun ardından Bodrum FK 11, Alanyaspor 10 puana yükseldi.

Bodrum FK, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.