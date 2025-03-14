Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat: Bodrum inansın, biz başaracağız

Süper Lig'de istikrarlı yürüyüşünü sürdüren Bodrum FK, deplasmanda oynayacakları Rizespor maçına odaklandı.

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Rizespor deplasmanı öncesi taraftarlara seslendi.

"BODRUM'U EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN HAZIRIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Polat, Bodrum FK'nın Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirterek, şunları dedi:

Takımımız sahada Bodrum ruhuyla, son düdüğe kadar mücadele edecek. Yenilmezlik serimizi sürdürmek ve Bodrum'u en iyi şekilde temsil etmek için hazırız.