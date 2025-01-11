Bodrum FK, Beşiktaş maçında penaltı bekledi

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Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Bodrum FK kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde konuk takım Bodrum FK penaltı bekledi.

BODRUM FK PENALTI BEKLEDİ, OYUN DEVAM ETTİ

Kullanılan köşe vuruşunda Ciro Immobile topu uzaklaştırırken ikili mücadeleye girdiği Seferi yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı.

Immobile'nin Seferi'nin bacağına müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen'e itirazlarda bulunan Bodrum FK'li oyuncular, Türkmen'in VAR ile görüştüğünü söylemesi sonrası bekleyişe geçti.

Daha sonra VAR'dan inceleme uyarısı gelmeyince oyun kaldığı yerden devam etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)