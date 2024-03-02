Bodrum FK - Eyüpspor maçında olay! Uğur Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı 1. Lig'in 25 haftasında oynanan Bodrum FK - Eyüpspor karşılaşmasında büyük olaylar çıktı. Yaşananlar sonrasında ev sahibi takım taraftarı sahaya yabancı maddeler attı. Eyüpsporlu Uğur Demirok yüzüne gelen madde sonrası ambulansla stadyumdan ayrıldı.

ensonhaber.com

Bodrum FK ile Eyüpspor 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında saha adeta karıştı.

44. dakikadan sonra saha içinde büyük olaylar yaşandı.

İsmet Taşdemir kırmızı gördü

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, taç çizgisi kenarında olan bir pozisyondan ötürü faul bekledi ancak maçın hakemi Gürcan Hasova'ya büyük tepki gösterdi. İsmet Taşdemir, itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.

Arda Turan ve Uğur Demirok'a maddeler atıldı

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Uğur Demirok'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Uğur Demirok, yüzüne gelen madde sonrası ambulansla stadyumdan ayrıldı.

Karşılaşma 15 dakika sonra başladı

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumlu taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Mücadele, olaylar nedeniyle 15 dakika durdu ve daha sonra yeniden başladı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)