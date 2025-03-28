Bodrum'da iki penaltı kararı verildi

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Bodrum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım Bodrum FK, VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

BODRUM CEPHESİNDEN PENALTI İTİRAZI

Mücadelenin 27. dakikasında Okita'nın ceza sahasında çevirdiği top Anderson Talisca'dan geri döndü.

Bodrumlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan, kendisine itirazda bulunan Bodrumlu oyunculara VAR ile konuştuğunu işaret etti.

PENALTI VERİLDİ

Hakem Karaoğlan, bir süre VAR kontrolünün ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti ve daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

Bodrum'da penaltıda topun başına geçen George Puscas, 31. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

FENERBAHÇE, PENALTI KAZANDI

Fenerbahçe, Bodrum FK maçında 44. dakikada Mert Müldür'ün düşürülmesi sonrası penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 45. dakikada yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltıdan gol attı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)