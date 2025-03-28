Bodrum FK - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'yla deplasmanda karşılaşacak.

Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Portekizli Luis Godinho oturacak.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Herelle, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Brazao, Puscas

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Amrabat, Szymanski, Oğuz, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri

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Emre Çalışkan
Editor