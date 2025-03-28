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Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Luis Godinho oldu

Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Luis Godinho oldu Süper Lig'in 29. haftasında bugün oynanancak Bodrum FK - Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho oldu.