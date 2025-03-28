Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Luis Godinho oldu
İHA

Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da Bodrum Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

VAR HAKEMİ PORTEKİZ'DEN

Mücadelenin VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho oturacak. Godinho'ya AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor