Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Luis Godinho oldu

İHA
Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da Bodrum Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.
VAR HAKEMİ PORTEKİZ'DEN
Mücadelenin VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho oturacak. Godinho'ya AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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