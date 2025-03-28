Bodrum FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşacak.
Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak.
FENERBAHÇE BODRUM'U YENİP DERBİYİ BEKLEYECEK
Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Ligde son maçında taraftarı önünde Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.
26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Bodrum FK: Kerem Yusuf Ersunar, Celustka, Ajeti, Ali Aytemir, Cenk Şen, Musah Muhammed, Erkan Değişmez, Ege Bilsel, Fredy, Okita, Puşcaş
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.
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