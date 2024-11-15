Bodrum FK - Galatasaray maçının biletleri satışta

DHA

Lig'in 13'üncü haftasında 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak Bodrum FK - Galatasaray maçının öncelikli biletleri satışa sunuldu.

Ev sahibi Bodrum temsilcisi, müsabakanın bilet fiyatlarını VIP tribün 15 bin TL, maraton 5 bin, misafir tribün 3 bin 250, kale arkası ise 2 bin 500 TL olarak belirledi.

BODRUM FK'NIN AÇIKLAMASI

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: