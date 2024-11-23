Bodrum FK - Galatasaray - CANLI ANLATIM

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Canlı skor: Bodrum FK 0-0 Galatasaray
15'Ayiti'nin merkezden Puşcaş'a yolladığı uzun topta Puşcaş topa yetişemedi. Meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.
13'Mertens'in kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan'dan sekerek penaltı noktasına kadar geldi. Osimhen'in röveşata denemesinde top farklı şekilde üstten dışarı gitti. Bodrumspor, kale vuruşu kullanacak.
12'Barış Alper, rakip yarı sahasnın ceza sahası sağında Fredy'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.
10'Gökdeniz, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi fakat Metehan araya girerek tehlikeyi önledi ve topu kornere gönderdi. Bodrumspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
9'Celustka, orta alanda Osimhen'e faul yaptı.
8'Sol kanattan Mertens, topu taşımak istedi fakat savunmada Celustka araya girerek topu kornere gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
5'Mertens'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada top kaleci Gökhan'da kaldı.
3'Galatasaray, hazırlık pasları yapıyor...
1' Maç başladı.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor.
Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.
Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Taylan, Samet, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz, Puscas.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen
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