Bodrum FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.
Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Bodrum FK: Gökhan, Celustka, Ajeti, Ali, Ege, Gökdeniz, Samet, Fredy, Taylan, Seferi, Puscas
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen
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