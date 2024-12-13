Bodrum FK galibiyet hasretine Sivasspor karşısında son verdi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, Sivasspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Bodrum'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Taulant Seferi ile 76. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti.

Sivas'da penaltıya sebebiyet veren Uros Radakovic, 73. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

7 maçlık 3 puan hasretine son vererek Volkan Demirel yönetiminde ilk kez kazanan ve 14 puana yükselen Bodrum FK, ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan 18 puanlı Sivasspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.