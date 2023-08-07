Bodrum FK, Haqi Osman ile anlaşmaya vardı Yeni sezonda Bodrum FK ismiyle mücadele edecek Ege temsilcisi, genç futbolcu Haqi Osman ile anlaşma sağladı.

DHA Sezonun ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü Giresunspor deplasmanına çıkacak Bodrumspor, transferde daha önce Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor formalarını giyen 21 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu Haqi Osman ile anlaştı. Geçen sezonun ikinci yarısında 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Yeni Malatyaspor'dan transfer olduğu Çaykur Rizespor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan genç oyuncunun 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kulübün ismi değişti Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de play-off finali oynamayı başaran Bodrumspor'un ismi değişti. Yeni sezon öncesi 12 yıl başkanlık koltuğunda oturan Rıza Karakaya'nın görevini kulüp hisselerinin hakim ortağı Fikret Öztürk'e devrettiği yeşil-beyazlıların ismi Bodrum FK oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayıyla TFF'nin resmi internet sitesi de isim değişikliğini yaptı.