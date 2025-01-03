Liglere verilen arada yoğun bir hazırlık süreci geçiren Bodrum FK, Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü evinde oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde sürdürüyor.

Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

"BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN DE İDDİALIYIZ"

Polat, şu şekilde konuştu:

Bu dönem için son kalan iki maçımız var. İnşallah içerideki maçımızı da alırız. Beşiktaş maçı için de iddialıyız. Oradan da alacağımız 1 puanla, inşallah bu devreyi 18 puanla kapatırız. İkinci devrede de çok hızlı bir yükselişle istediğimiz noktaya geleceğiz.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Polat, şunları dedi:

Transfer çalışmalarımız var ama şu anda kesin olarak bir şey belli değil. İleriki dönemlerde hocamız inşallah güzel bir transfer açıklaması yapar. Şu anda oyuncularımızın motivasyonu gayet güzel. Gidişat da çok iyi. Toparlanmış durumda. İkinci devrede daha farklı bir takım görebilirsiniz.