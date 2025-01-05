Bodrum FK ile Kayserispor berabere kaldı

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK ile Sinan Kaloğlu yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.

Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Kayserispor, 48. dakikada Stephane Bahoken ile öne geçti. Bodrum FK, bu gole 76. dakikada Cenk Şen'in ayağından bulduğu golle yanıt verdi.

Bodrum FK'nin 7. dakikada Dimitrov ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BODRUM FK, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA

Bu sonucun ardından Bodrum FK 15, Kayserispor 16 puana yükseldi.

Bodrum FK ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Kayserispor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.