Bodrum FK, Kasımpaşa'yı tek golle mağlup etti

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Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Bodrum FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ev sahibi Bodrum FK ikinci yarıda bulduğu golle 3 puanı aldı.

Bodrum FK'nın golünü 73. dakikada Fredy kaydederken asisti Ege Bilsel yaptı.

Bu sonuçla Bodrum FK puanını 27'ye yükseltti, Kasımpaşa ise 32 puanda kaldı.

MORAIS'LE SERİ DEVAM EDİYOR

Bodrum FK, Kasımpaşa maçıya birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

Volkan Demirel'in ardından göreve gelen Jose Morais yönetiminde 5 maça çıkan Bodrum FK, bu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

KASIMPAŞA'DA PUAN KAYIPLARI DEVAM EDİYOR

Bodrum FK karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan Kasımpaş ise ligde üst üste dördüncü kez puan kaybı yaşadı.

Burak Yılmaz yönetimindeki İstanbul ekibi son dört maçının üçüncü kaybederken bir beraberlik aldı.