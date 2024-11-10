Bodrum FK maçında yok! Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü

İHA
Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor’u ağırladı ve rakibini 3-2'lik skorla yendi.
Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart ceza sınırında yer alıyordu.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Maçın 70. dakikasında Gaetan Laura’ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Sanchez, cezalı duruma düştü.
28 yaşındaki futbolcu, ligin 13. haftasında deplasmandaki Bodrum FK karşılaşmasında oynamayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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