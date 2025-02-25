Bodrum FK, Sivas deplasmanında kazanıp çeyrek finale çıktı

Haber Merkezi
Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta maçında Sivasspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrum FK, 1-0'lık skorla kazandı.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü, 38. dakikada Pedro Brazao kaydetti.
Grupta puanını 7'ye yükselten Bodrum FK, D Grubu'nda Beşiktaş'ın ardından ikinci oldu.
Sivasspor ise grup aşamasına puan alamadan veda etti.
ÇEYREK FİNALDE DEPLASMANA GİDECEK
Bodrum FK, tek maç eleme usulü devam edecek kupanın çeyrek finalinde deplasmana gidecek.
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