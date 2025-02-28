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Bodrum FK Süper Lig'de ilk peşinde

Bodrum FK Süper Lig'de ilk peşinde Bodrum FK, Adana Demirspor'u yenerek ligde ilk kez üst üste üç galibiyet almak ve kümede kalma yarışında avantaj sağlamak istiyor.