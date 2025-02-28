Bodrum FK Süper Lig'de ilk peşinde

Süper Lig'de Portekizli Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı son 3 maçta gol yemeden 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak kurtuluş ateşini yakan Bodrum FK, 1 Mart Cumartesi günü ligde tarihinde ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini almaya çalışacak.
Muğla temsilcisi, Futbol Federasyonu ve FIFA tarafından toplam 12 puanı silinince eksi 3 puana düşüp erken havlu atan Adana Demirspor'a konuk olacak.
MORAİS'LE GALİBİYET SERİSİ BAŞLADI
Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak 90 dakikayı Çağdaş Altay yönetecek. Bodrum FK ligde 23 puanla kurtuluş hattının 1 puan gerisinde 17'nci sırada yer alıyor.
Umut tüketen Adana Demirspor son 8 maçın 7'sini kaybedip yalnız 1 beraberlik alabildi.
KUPADA MUHTEMEL RAKİPLERİ BELİRLENDİ
Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenerek ilk kez son 8 takım arasına kalan Bodrum ekibinin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri de netleşti.
Bodrum FK kupada çeyrek finalde Fenerbahçe, Trabzonspor veya Konyaspor'dan biriyle eşleşecek. Kuralar 6 Mart'ta çekilecek.
Kupada D Grubu'nu Beşiktaş'ın ardından ikinci bitiren Bodrum FK tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final randevusuna deplasmanda çıkacak.
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