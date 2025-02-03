Bodrum FK, Volkan Demirel'le yollarını ayırdı

Haber Merkezi

Süper Lig'de 21 maç sonunda topladığı 16 puanla küme düşme hattında bulunan Bodrum FK, bir veda gerçekleşti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Muğla temsilcisi, teknik direktörü Volkan Demirel ile ayrılık kararı aldı.

Bodrum FK, 43 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNUYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Volkan Demirel ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

VOLKAN DEMİREL'İN BODRUM FK KARNESİ

İsmet Taşdemir'in görevinden ayrılması sonrasında 1 Kasım 2024 tarihinde Bodrum FK'nın başına geçen Volkan Demirel, beklenilen performansın bir hayli gerisinde kaldı.

Yeşil-beyazlı takımın başında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 13 maça çıkan Demirel, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.