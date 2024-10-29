AA & Ensonhaber

İsmet Taşdemir, Bodrum FK'de dördüncü sezonunu geçiriyordu. 2021-22 sezonunda Ege temsilcisiyle 2. Lig'den 1. Lig'e yükselmeyi başaran Taşdemir, geçen sezon da takımıyla Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi.

İSMET TAŞDEMİR VE EKİBİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 10 puan toplayarak 13. sırada bulunan Bodrum FK, son iki karşılaşmasını kaybetti ve üç maçtır galibiyet elde edemedi.

Yaşanan puan kayıplarının ardından, kulüp yönetimi İsmet Taşdemir ve ekibiyle yolları ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Üç yıldır kulübümüzde teknik direktörlük yapan, 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluklarımızda ve kısa sürede Süper Lig’e ulaşan yolculuğumuzda değerli katkıları bulunan hocamız İsmet Taşdemir ile antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine özverili çalışmaları için yürekten teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Taşdemir ve beraberindeki antrenörler için veda töreni düzenlendi. Törene, Taşdemir ile beraberindeki antrenörler, Bodrum Asbaşkanı Selahattin Polat, kulüp CEO’su Servet Cavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Aşkın Demir, Caner Tuna, İsmail Erdoğan ve Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül katıldı. Törende Asbaşkan Selahattin Polat, Taşdemir’e plaket ve çiçek takdim ederek verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

"BODRUMSPOR HER ZAMAN KALBİMİZDE KALACAK"

Kurulan aile ortamına değinen İsmet Taşdemir, şunları söyledi:

3 sene burada çok güzel şeyler yaşadık, aile olduk. Bize burada bu çalışma imkanını verdiniz. Başata Fikret Başkan olmakla beraber bu konu da çok teşekkür ederim, bize çok güzel imkanlar sundunuz. Bizde elimizden geleni yaptık. Bodrumspor her zaman kalbimizde kalacak. Artık ağabey-kardeş gibi yolumuza devam edeceğiz.

Öte yandan, Bodrum FK’nın Volkan Demirel ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.