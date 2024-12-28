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AA & Ensonhaber

Bodrum FK, 37 yaşındaki oyuncusu Kenan Özer ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından video kliple yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Kaptanımız Kenan Özer, tesislerimize gelerek takımımız, teknik ekibimiz ve kulüp personellerimizle vedalaştı.

VOLKAN DEMİREL, TEŞEKKÜR ETTİ

Videoda ise Kenan Özer'in duygusal bir konuşma yaparak teknik direktör Volkan Demirel ve futbolcularla tek tek vedalaştığı, ardından da tesisten ayrıldığı görülüyor.

Volkan Demirel ise Kenan Özer'e takıma verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.