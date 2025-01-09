Bodrum FK'dan hakem kararlarına tepki!

İHA

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"ADİL BİR YÖNETİM GÖRMEK İSTİYORUZ"

Son haftalarda yaşanan hakem hatalarının takımı olumsuz etkilediğini belirten Polat, şunları dedi:

Son haftalarda hakem kararlarıyla ilgili yaşadığımız sıkıntılar hepimizin malumu. Adil bir yönetim görmek istiyoruz. Takımımızın mücadelesi ve azmi ortada, ama sahada eşit şartlarda yarışmamız gerekiyor.

"TRANSFER KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Selahattin Polat, ligdeki hedefler doğrultusunda doğru oyuncuları kadroya katmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Polat, şu ifadeleri kullandı: