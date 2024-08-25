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Bodrum FK'den tarihi galibiyet

Bodrum FK'den tarihi galibiyet Bodrum FK, sahasında Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Ege temsilcisi, ligdeki ilk galibiyetini aldı.