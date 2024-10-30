Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu

Haber Merkezi
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör değişikliği yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, yeni çalıştırıcısını resmen duyurdu.
VOLKAN DEMİREL İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME
Bodrum FK, son olarak Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Muğla ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Ailemize hoş geldin Volkan Demirel!
İLK MAÇI ALANYASPOR'A KARŞI
43 yaşındaki teknik adam, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.
Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor.
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