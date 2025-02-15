Bodrum FK'ya Başakşehir karşısında tek gol yetti

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Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir ile Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi Bodrum FK, 1-0'lık skorla kazandı.

BODRUM FK, TEK GOLLE KAZANDI

İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta Başakşehirli Jerome Opoku, ceza sahası için Bodrum FK'li Ahmet Aslan'a müdahalesi sonrası penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

83. dakikada Bodrum FK'de George Puşcaş, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımına galibiyeti getirdi.

BODRUM FK, 7 MAÇ SONRA GALİP GELDİ

Bu sonuçla birlikte 33 puanda kalan Başakşehir, 7. sırada konumlandı.

7 maç sonra ilk kez kazanan ve 20 puana ulaşan Başakşehir ise 17. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de bir sonraki haftayı Başakşehir BAY geçecek. Bodrum FK ise Hatayspor'u konuk edecek.