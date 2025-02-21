Bodrum FK'ya Hatayspor karşısında tek gol yetti

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK ile Murat Şahin'in çalıştırdığı Hatayspor karşı karşıya geldi.
Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Bodrum FK oldu.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 41. dakikada George Puscas kaydetti.
BODRUM FK, ÇIKIŞA GEÇTİ
Volkan Demirel'in ardından Bodrum FK'nın başına geçen Jose Morais, Göztepe beraberliği sonrası önce Başakşehir, sonra Hatayspor'a karşı kazandı ve üçüncü maçında, ikinci galibiyetini aldı.
Bu galibiyetin ardından Bodrum FK puanını 23'e yükseltti.
HATAYSPOR, TRABZONSPOR'A KONUK OLACAK
Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, altıncı lig maçında dördüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 13 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek Bodrum FK, Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor, Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış