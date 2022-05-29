Bodrumspor 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig play-off finalinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenen Bodrumspor, Pendikspor ve Sakaryaspor'un ardından 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

TFF 2. Lig play-off finalinde Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

Karşılaşmanın 15. dakikasında sağ kanattan Süleyman Güneş'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Erdem Çetinkaya'nın kaleye göndermek istediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

22. dakikada Üzeyir'in sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Süleyman Güneş'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Veysel topu kornere uzaklaştırdı.

30. dakikada Bodrumspor öne geçti. Sağ kanattan Üzeyir'in yaptığı ortada ceza sahası içinde Erdem Çetinkaya savunma oyuncularına rağmen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

39. dakikada Bodrumspor farkı 2'ye çıkardı. Sergen Yatağan'ın kalecisine göndermek istediği topu kapan Samet Yalçın, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

İkinci yarı

53. dakikada kendi yarı sahasından paslaşan Bodrumsporlu oyunculardan topu çalan Cenk Şen, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.

Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Bodrumspor, adını Spor Toto 1. Lig'e yazdırdı.

Karacabey Belediyespor: 0 - Bodrumspor: 3

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Bilal Gölen

TECO Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Sadık Arda Yılmaztürk, Mevlüt Çelik, Enes Kayar, Hakan Arslan, Devrim Taşkaya (Dk. 71 Ahmet Eren), Sergen Yatağan (Dk. 56 Ata Kurtuluş), Abdullah Dijlan Aydın, Harun Kavaklıdere (Dk. 46 Berk Ali Nizam), Bekir Can Kara (Dk. 84 Efe Mustafa Çetin), Uğur Mustafa Türk

Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen, Süleyman Güneş (Dk. 70 Burhan Eşer), Erkan Değişmez, Samet Yalçın (Dk. 88 Apti Mert Çayir), Erdem Çetinkaya (Dk. 88 Bahadır Erol), Yekta Kurtuluş (Dk. 70 Seçkin Getbay), Celal Dumanlı (Dk. 78 Berk İsmail Ünsal)

Goller: Dk. 30 Erdem Çetinkaya, Dk. 39 Samet Yalçın, Dk. 53 Cenk Şen (Bodrumspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Berk Ali Nizam (TECO Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Cenk Şen, Dk. 56 Süleyman Güneş, Dk. 68 Erkan Değişmez, Dk. 71 Süleyman Özdamar, Dk. 90+3 Seçkin Getbay (Bodrumspor)

Bodrumspor ilk kez 1. Lig'de

AA'nın aktardığı bilgilere göre; TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 72 puana ulaşan ve ligi 3. bitiren Bodrumspor, play-off'ta Sivas Belediyespor ve Bayburt Özel İdarespor'u saf dışı bıraktıktan sonra finalde Karacabey Belediyespor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

İlk kez 1. Lig'de yer alacak Bodrumspor, 2014-2015 sezonunda TFF 3. Lig’e, 2016-2017’de de TFF 2. Lig'e çıkmıştı.

Sezona Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Tahsin Tam yönetiminde başlayan Muğla temsilcisi, İsmet Taşdemir'le devam ettiği sezonda 1. Lig coşkusu yaşadı.

Karacabey Belediyespor finalde kaybetti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 16 puanla 17. sırada ve düşme hattında tamamlamasına rağmen ikinci devredeki performansıyla ligi 56 puanla 3. durumda bitiren Tahsin Tam yönetimindeki Karacabey Belediyespor, play-off çeyrek finalinde Isparta 32 Spor'u, yarı finalde de Tarsus İdmanyurdu'nu elemesine rağmen Bodrumspor'a mağlup olarak 1. Lig vizesi alamadı.

1. Lig'de 19 takımdan 18'i belli

TFF 2. Lig play-off maçlarının tamamlanmasıyla Spor Toto 1. Lig'de gelecek sezon mücadele edecek 19 takımdan 18'i belirlendi. Spor Toto 1. Lig'de yer alacak son ekip 2 Haziran Perşembe günü 1. Lig play-off finalinde oynanacak Bandırmaspor-İstanbulspor maçının mağlubu olacak.

Süper Lig'den düşenler, 1. Lig'e yükselenler

Gelecek sezon 1. Lig'de yer alacak 19 takım içinde Süper Lig'den düşen Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den yükselen Pendikspor, Sakaryaspor ve Bodrumspor'un yanı sıra Adanaspor, Altaş Denizlispor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Manisa FK, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor yer alıyor.

Bakan Kasapoğlu'ndan kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Bodrumspor’a mücadele edeceği Spor Toto 1. Lig'de başarılar diliyor, TECO Karacabey Belediyespor’u da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."