Bodrumspor, 10 kişi kalan Çorum'a 4 attı

1. Lig 15. hafta maçında Bodrumspor sahasında Çorum FK'yi ağırladı. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ahmet Aslan, 26'da Fredy, 75'te Gökdeniz Bayrakdar ve 87'de Taulant Seferi kaydetti. BODRUM FARKLI GEÇTİ Çorum FK'de Kerem Kalafat 22. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Bodrumspor ligde 30 puana yükselirken, Çorum FK 25 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Bodrumspor deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak. FATİH TERİM DE İZLEDİ Çorum FK ise Pendikspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşmayı teknik direktör Fatih Terim de tribünden takip etti.

