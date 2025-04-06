Bodrumspor, Alanyaspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
GAIN Park'taki mücadeleyi konuk ekip Bodrum FK 1-0'lık skorla kazandı.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Ali Aytemur attı.
BODRUMSPOR'DAN ÖNEMLİ BİR 3 PUAN DAHA
Alanyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti beş maça yükseldi.
Alanyaspor, yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde çıktığı iki maçta da puan alamadı.
Bodrum FK, ligde bir hafta aranın ardından galibiyet aldı.
ALANYASPOR 31 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puanda kaldı. Bodrum FK, 33 puana yükseldi.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, bu kez Samsunspor'u ağırlayacak.
Bodrum FK, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
SÜPER LİG'DE ALT SIRALAR
12-Konyaspor: 29 maç, 34 puan
13-Rizespor: 28 maç, 34 puan
14-Bodrum FK: 29 maç, 33 puan
15-Kayserispor: 28 maç, 33 puan
16-Sivasspor: 29 maç, 31 puan
17-Alanyaspor: 29 maç, 31 puan
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