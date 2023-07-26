Bodrumspor, Dever Orgill ile yollarını ayırdı Bodrumspor'da, 33 yaşındaki Jamaikalı golcü Dever Orgill'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

DHA

1. Lig temsilici Bodrumspor golcüsü Dever Orgill ile yollarını resmen ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Dever Orgill ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Dever Orgill'e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sadece 60 dakika oynadı

Geçen sezonun devre arasında Bodrumspor'a gelen 33 yaşındaki Jamaikalı futbolcu, toplam 7 maça çıktı.

Ege ekibinin formasını toplam 60 dakika giyen deneyimli forvet gol katkısı veremedi. Öte yandan Bodrumspor hazırlık kampında Çorum FK ile oynadığı özel maçı 2-1 kazandı.