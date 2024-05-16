Bodrumspor, Süper Lig yolunda ilk turu geçti 1. Lig'te play-off karşılaşmasında Bodrumspor sahasında ağırladığı Boluspor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

AA & Ensonhaber

1. Lig play-off mücadelesi ilk tur maçında Bodrumspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-0 Bodrumspor lehine sona erdi ve Bodrum ekibi üst tura yükselen taraf oldu.

Galibiyet golleri 80. dakikada Celal Dumanlı ve 90+7. dakikada Haqi Osman'dan geldi.

Bodrumspor, rakibini bekliyor

Geçen sezon değişen statüyle lig üçüncüsü Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off'ta diğer maçta Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşılaşacak.

Bu maçın kazananı yarı finalde iki maçlı eleme usulüne göre Bodrumspor ile karşılaşacak.

Finalde Sakaryaspor ile karşılaşacak olan ekip bu elemenin ardından belli olacak. Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak.

Bodrumspor 2:0 Boluspor

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

BODRUM FK: Sousa- Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Kenan Özer (90+4 Haqi Osman), Ahmet Aslan, Samet Yalçın, Burak Çoban (Dk.89 Pedro), Gökdeniz Bayrakdar (Dk.64 Celal Dumanlı)

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba- Oulare (Dk.87 Camara), Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk.87 Tunahan Çiçek), Jefferson, Berk Yıldız, Oğuz Kaan Güçtekin, Avramovski, Igandarli (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Gigic

GOLLER: Dk.80 Celal Dumanlı, 90+8 Haqi Osman (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Ali Aytemur, Kenan Özer, Haqı Osman (Bodrum FK)- Gigic, Oulare (Boluspor)

KIRMIZI KARTLAR: Imeri (Bodrum FK)- İshak Karaoğul (Boluspor)