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    Boey: Sorun sadece defansta değil

    Galatasaray'da Sacha Boey Konyaspor mağlubiyetinin ardından, "Sorun sadece defansta değil, gol atarken de topluca atıyoruz." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 21:35
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    Boey: Sorun sadece defansta değil

    Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

    Maçın ardından Galatasaray'da Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

    "SORUN SADECE DEFANSTA DEĞİL"

    Boey açıklamalarında, "Konyaspor çok iyi oynadı. Biz yeteri kadar reaksiyon gösteremedik. Gösteremeyince de maçı kaybettik. Sorun sadece defansta değil, gol atarken de topluca atıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Boey: Sorun sadece defansta değil #1


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