Boey, tedavi için Fransa'ya gitti

Sacha Boey tedavisini için ülkesi Fransa'ya gitti. Genç sağ bek, 3-4 hafta boyunca Fransa'da tedavi görecek.

Galatasaray'da Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle bir türlü sahadaki yerini alamadı.

Takıma dönüşü uzadıkça uzayan Fransız sağ bekin yokluğu aranırken genç oyuncunun, milli ara sonrasına kadar forma giymesi zor gözüküyor.

1 AY YOK

Genç sağ bek, tedavisini sürdürmek için Fransa'ya gitti ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, GS TV'de yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Oyuncunun fizik yapısından kas yapısına kadar, psikolojik dediğimiz, yani mikroskop altında incelediğinizde gördüğünüz yapısına kadar değişiklik gösteriyor. Özellikle Sacha gibi çok yüksek patlayıcı kuvveti olup da çok hızlı koşan oyuncularda belli bir zaman vermek çok daha zor. Çünkü bu oyuncular ligin çok üstünde ortalama hızlara çıkıyorlar. Bizim için önemli olan bu hızlara çıktığında problem yaşamaması.





"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

O yüzden performans ekibimiz bu testlerde istediğimiz sonuçları görmediği için ve aynı zamanda buralarda ufak tefek daha başka sıkıntılar ortaya çıktığını gördüğümüzden dolayı oyuncunun daha sağlıklı dönmesini sağlamak adına belli bir zamana ihtiyacımız var."