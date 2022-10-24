Boey'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda Premier Lig detayı

Galatasaraylı Sacha Boey'in Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın benzerinin Premier Lig'de yaşandığı ve faulü yapan futbolcuya sarı kart çıktığı görüldü.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor'u ağırladığı karşılaşmada sarı-kırmızılılarda Sacha Boey mücadelenin 31. dakikasında Daniel Candeias'ı tuttuğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ın yoğun itirazlarda bulunduğu pozisyonda VAR devreye girmedi.

Uzun süre bir kişi eksik oynayan sarı-kırmızılılar mücadeleyi o sırada 2-0 önde götürürken maç sonucu 1 puana razı oldu.

Benzer pozisyon farklı karar

Sosyal medyada ise Premier Lig'de oynanan Nottingham Forest-Liverpool karşılaşmasındaki bir pozisyon sosyal medyada viral oldu.

Sacha Boey'in kırmızı kart gördüğü ana benzerlik gösteren pozisyonda İngiliz hakemin sarı kart göstermesi ise Galatasaraylıların isyanını artırdı.

GALATASARAY MAÇI

PREMIER LİG'DEKİ POZİSYON

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Öte yandan eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus da konuyla ilgili açıklama yaptı. Pozisyonu değerlendiren Aydınus, "Boey'in kırmızı kart gördüğü pozisyona bakıldığında ihlal ve kaleye olan uzaklık, oyunun yönü, topun kontrolünü sağlama veya kazanma ihtimali, savunma oyuncularının konumu ve sayısı kriterlerini baz aldığımızda bu kriterlerin hepsinin birden meydana gelmemesinden dolayı bariz gol şansı oluşmamıştır. Bu yüzden Boey'e çıkan kırmızı kart yanlış, sarı kart çıkmalıydı." ifadelerini kullandı.

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