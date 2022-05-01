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    Boğaz, bordo-mavi renklere büründü

    Trabzonspor'un Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamasının ardından İstanbul Boğazı bordo-mavi renklere donatıldı.
    • 01.05.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 10:13
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    Boğaz, bordo-mavi renklere büründü

    Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Sahadan 2-2'lik skorla sonuçla ayrılan bordo-mavililer, aldığı beraberlik sonucuyla şampiyonluğunu ilan etti.

    Yurdun dört bir yanında kutlamalar yapan bordo-mavili taraftarlar 38 yıllık hasretten kurtularak şampiyonluk sevinci yaşadı. Hasretini sokaklarda gideren taraftarlar güzel karelerin ortaya çıkmasına neden oldu.

    Boğaz, bordo-mavi renklere büründü #1

    Boğaz bordo-mavi

    Diğer yandan İstanbul Boğazı'nda da güzel görüntüler ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, şampiyonluğun garantilenmesi ile beraber bordo-mavili renklere büründü.

    Boğaz, bordo-mavi renklere büründü #2


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